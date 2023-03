Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Bismarckstraße (Mitte) Ursula Dosch getroffen. Die 55-jährige Altenpflegerin stammt aus Herxheim bei Landau und hat eigentlich wenig Bezug zur Stadt.

Was machen Sie an einem Montag in Ludwigshafen?

Ich habe heute frei. Ich habe in der Rhein-Galerie geparkt, und jetzt wollte ich ein wenig shoppen gehen. Aber hier in der Innenstadt