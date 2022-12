Das Klinikum Ludwigshafen erinnert an die aktuellen Besuchsregeln und teilt mit, unter welchen Bedingungen man derzeit Zutritt zum Krankenhaus erhält. Zum Artikel

Sperrmüll auf den Straßen, Parkverstöße und offener Drogenhandel: Vor einem Jahr entflammte in Ludwigshafen eine Debatte über die Zustände im Hemshof – der Altstadt. Die Stadtverwaltung richtete ein Gremium ein, das sich mit der Problematik befasste. Jetzt liegt ein Abschlussbericht vor – mit überraschenden Erkenntnissen. Zum Artikel

Für die einen sind sie bequeme Fortbewegungsmittel , für andere ein großes Ärgernis: E-Scooter. Nun greift die Stadt Mannheim durch, verhängt Bußgelder für Falschparker, und möchte feste Ausleihstationen. Manch einer befürchtet, dass damit der Charme der Scooter-Idee verlorengeht. Zum Artikel

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Rhein-Pfalz-Kreis senkt zum 1. Januar 2023 die Gebühren für den Hausmüll. Die Bioabfall-Tonne wird dagegen etwas teurer. Hintergrund ist eine neue Gebührenkalkulation, für die FDP-Kreispolitiker Jürgen Creutzmann vehement gekämpft hat. Zum Artikel

Die Maximilianstraße in Speyer kennt jeder. Dazu gehören leider im Sommer auch die Bilder mit vor Eisbechern überquellenden Mülleimern. Für Abhilfe wurden nun Unterflur-Müllbehälter vorgeschlagen. Warum sie nicht kommen und auch eine andere Idee nicht umsetzbar ist, lesen Sie hier.

Zwölf Euro Mindestlohn gibt’s seit Oktober auch für Friseure. Gut für die Angestellten. Aber Chefin Mela Aydin, die in Frankenthal den Salon Haarscharf by Mela betreibt, zahlt im Moment beim eigenen Gehalt den Preis dafür, wie sie in unserem Interview schildert. Vor welche Herausforderungen Unternehmerinnen wie sie durch Inflation und Corona noch gestellt werden, lesen Sie hier.