Ein 29 Jahre alter Mann sitzt wegen des Verdachts des bewaffneten Drogenhandels in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizei mit.

Der Mann war am Donnerstag am Stengelhofweier in Mannheim von Beamten des Polizeireviers Neckarau kontrolliert worden. Anlass war laut Polizei, dass er in einer Konsumverbotszone Betäubungsmittel konsumiert haben soll.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten knapp 20 Gramm Marihuana sowie einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann das Rauschgift gewinnbringend verkaufen wollen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckte die Polizei weiteres Marihuana, zwei Mobiltelefone, eine Machete sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Insgesamt wurden nach Angaben der Ermittler rund 1,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Er wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.