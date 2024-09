Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen gegen 9.25 Uhr die Glasscheibe der Haltestelle Mannheim-Schönau beschädigt, so die Polizei in der Mitteilung. Zeugen beobachteten den Vorfall und riefen die Polizei. Der Mann flüchtete in Richtung Tilsiter Straße, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt sein, 1,75 Meter groß, etwa 75 Kilogramm schwer und braune Haare haben.

Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Mannheim-Schönau ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Telefon 0621 777690 erbeten.