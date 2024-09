Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend in einer Straßenbahn in Mannheim ein sogenanntes Cuttermesser gezückt und damit in Richtung zweier Fahrgäste gezeigt. Laut Polizei fühlte sich der Mann von einem 60-Jährigen und einem 43-jährigen Mitreisenden bedroht. Zu einem Angriff kam es jedoch nicht, und die beiden Männer blieben unverletzt.

Anschließend versuchte der 27-Jährige, vor einer herbeigerufenen Polizeistreife zu fliehen. Er rannte von der Haltestelle Wasserturm den Friedrichsring entlang und konnte schließlich im Quadrat S 6 gestellt werden. Während der Festnahme beleidigte und bedrohte der Mann die Polizisten mehrfach. Nach Angaben der Polizei ergab ein Alkoholtest, dass der Mann 1,3 Promille hatte. Das Cuttermesser wurde sichergestellt.

Der Mann wurde festgenommen und für die strafprozessualen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Nachdem er ausgenüchtert war, wurde er entlassen. Die Ermittlungen führt der Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Der Tatverdächtige muss sich wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.