Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 13 Uhr einen Schneebrocken auf die B38a in Mannheim-Feudenheim geworfen. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizei auf der Bundesstraße unterwegs, als er den Mann erkannte. Er beobachtete, wie der Unbekannte einen Schneebrocken in seine Richtung warf. Das Fahrzeug des 56-Jährigen sei aber nicht getroffen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Täter wird so beschrieben: 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, mit weißer Jogginghose und grauem Pullover bekleidet. Die Polizei nimmt unter Telefon 0621 174-3310 Hinweise entgegen.