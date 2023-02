Mit Händen und Füßen hat sich am Freitagabend ein Mann gegen seine Verhaftung gewehrt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollten Beamte den 59-Jährigen gegen 18 Uhr in Oggersheim mit einem Haftbefehl festnehmen. Trotz mehrfacher Aufforderung, sie zu begleiten, weigerte sich der Mann. Er musste in seiner Wohnung zu Boden gebracht werden, wo ihm Handschellen angelegt werden konnten. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte sich der Mann aus dem Griff der Polizeikräfte zu lösen. Erst mit Verstärkung konnte er schließlich weggefahren werden. Dabei mussten sich die Beamten Bedrohungen und Beleidigungen anhören. Zwei wurden leicht verletzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.