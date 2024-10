In Mannheimer Stadtteil Neuostheim hat ein Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen erheblichen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei war ein 21-jähriger Mann gegen 1.45 Uhr mit seinem BMW auf der Straße „An der Arena“ in Richtung Ludwigshafener Straße unterwegs, als ein Hase plötzlich die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer wich aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanken. Der junge Mann blieb unverletzt.

Durch den Aufprall brach die Vorderachse des BMWs, und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Leitplanken beläuft sich laut der Polizei auf 25.000 Euro.