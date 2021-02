Aus unbekannten Gründen hat ein junger Mann am Samstagvormittag einen 47-jährigen Mann vor einem Supermarkt in der Ludwigstraße ins Gesicht geschlagen. Das Opfer erlitt laut Polizeibericht leichte Prellungen im Gesicht. Der Schläger soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein und war in Begleitung einer jungen Frau. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall, der sich gegen 11 Uhr ereignete. Hinweise unter Telefon 0621/963-212.