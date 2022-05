Glück im Unglück hatte ein 59-Jähriger, der laut Polizei am Donnerstagmorgen in Friesenheim von einer Straßenbahn gestreift und dabei nur leicht verletzt worden ist. Um 8.50 Uhr wollte der Mann an der Haltestelle Herbert-Müller-Platz die Bahn der Linie 10 in Richtung Ebertpark verlassen. Beim Losfahren der Tram stand er noch in unmittelbarer Nähe, wurde von einem Wagen berührt und stürzte zu Boden. Hinweise von Augenzeugen nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.