Im Bereich Yorck-/Ecke Mundenheimer Straße in Süd ist laut Polizei am Freitag gegen 23 Uhr ein Mann von drei Unbekannten angegriffen worden. Dabei wurde er den Beamten zufolge mehrfach geschlagen, wobei einer der Männer einen harten Gegenstand in der Hand gehalten habe. Die Täter können nur vage beschrieben werden: etwa 1,80 Meter groß, 20 bis 25 Jahre alt, ein Täter ist dick, zwei Täter sind schlank, alle haben schwarze Haare, tragen einen Bart und waren schwarz-weiß gekleidet. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.