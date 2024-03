Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 0.15 Uhr versucht, im Alten Frankenthaler Weg in Oggersheim einen Schäferhund zu stehlen. Die 30-jährige Halterin war mit dem Tier unterwegs, als der Mann laut Polizei mit einer schwarzen Limousine anhielt, ausstieg und nach dem Hund griff. Der Hund habe sich erschrocken und um sich geschnappt. Der Unbekannte ließ von dem Tier ab und flüchtete mit dem Auto. Ob er verletzt wurde, ist nicht bekannt. Der Mann hatte die junge Frau unmittelbar vor dem Diebstahlversuch bereits aus dem Auto heraus angesprochen und sich unter anderem nach der Hunderasse erkundigt. Hinweise: Telefon 0621 963-2403, E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de.