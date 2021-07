Ein 36-Jähriger hat laut Polizei am Montag Widerstand gegen seine Festnahme geleistet und dabei vier Polizisten leicht verletzt. Die Beamten wurde um 15.17 Uhr darüber informiert, dass ein Mann in einer Wohnung in Oggersheim randalieren würde. Als die Polizei vor Ort erschien, ging der 36-Jährige direkt auf die Polizisten zu. Beim Versuch, den Mann zu fesseln, schlug er auf die Ordnungshüter ein, beleidigte sie und versuchte, zu flüchten. Am Körper trug der Mann eine Schreckschusswaffe. In seiner Wohnung wurden zudem ein Springmesser, ein Schlagstock und ein Schlagring entdeckt. Der 36-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht.