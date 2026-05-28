In einer Ludwigshafener Wohnung hat sich am Dienstag einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zufolge ein schwerer Fall von häuslicher Gewalt ereignet. Demnach bedrohte ein Mann seine Lebensgefährtin, verletzte sie mit einem Messer und vergewaltigte sie im Anschluss. Die Frau erlitt nach weiteren Angaben leichte körperliche Verletzungen. Das Opfer wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag vorläufig festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.