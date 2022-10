Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, hat sich laut Polizei im Bereich des Quadrats N7 in der Mannheimer Innenstadt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern entzündet. Bei der Schlägerei wurde ein Mann verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die weiteren Beteiligten flüchteten zu Fuß. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kripo unter Telefon 0621 174-4444 in Verbindung zu setzen.