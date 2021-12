Eine 41-Jährige ist am Donnerstag gegen 8.20 Uhr von einem Unbekannten bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei schob die Frau ihr Fahrrad über den Berliner Platz, als ein Mann von hinten die Handtasche aus dem Fahrradkorb stahl. Die Frau fing den Beamten zufolge sofort an zu schreien, was den Täter vermutlich dazu bewog, die Tasche fallen zu lassen und zu flüchten. Der schwarz bekleidete Mann war circa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, und trug einen Oberlippenbart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.