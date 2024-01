In Maudach ist am Montagmittag ein 51-Jähriger bei Bauarbeiten ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mitarbeiter einer Baufirma gegen 12.45 Uhr aus etwa zehn Metern Höhe von einem Kran in der Nelkestraße. Der Mann sei trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben. Arbeitskollegen hatten den Rettungsdienst alarmiert und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut, da sie den tödlichen Sturz miterlebt hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang aufgenommen.