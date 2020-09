Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann in Gewahrsam genommen, der auf dem Grünstreifen an der stark befahrenen Kreuzung Kaiserwörthdamm/Lagerhausstraße (Mundenheim) saß. Laut Polizeibericht stand der Mann unter Drogeneinfluss. Autofahrer hatten zuvor beobachtet, wie der Mann herumlief, dabei stark schwankte und die Beamten alarmiert. Gegenüber einer Polizeistreife gab der 29-Jährige an, mehrere Joints geraucht zu haben. Bei seiner Durchsuchung wurden geringe Mengen Marihuana gefunden. Auf Grund seines Zustandes nahmen ihn die Beamten mit auf die Dienststelle. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen.