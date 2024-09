Ein 65-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 7.45 Uhr in der Gräfenaustraße (Nord/ Hemshof) einem zehnjährigen Mädchen mit einer Weinflasche in den Bauch geschlagen. Das Mädchen erlitt dabei Schmerzen und suchte Zuflucht in einer nahegelegenen Schule. Nach Angaben der Polizei schrie der Mann anschließend auf der Straße herum.

Die Polizei konnte den Mann kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab laut der Polizei einen Wert von über 1,9 Promille. Der 65-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.