Am Sonntag ist ein Mann in einem Café im Quadrat D3 mit einer 21-Jährigen in Streit geraten und hat die junge Frau zusammengeschlagen. Dies geht aus einem Bericht der Polizei hervor. Demnach kannten sich die beiden nicht.

Die zunächst nur verbal geführte Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen eskalierte kurz nach 23.30 Uhr. Der bislang unbekannte Mann packte die Frau an den Haaren und riss sie zu Boden. Anschließend trat er mehrfach gegen ihren Kopf und zerrte sie aus dem Thekenbereich hervor. Dann trat er erneut zu, bevor andere Gäste des Cafés dazwischengingen und weitere Übergriffe verhinderten.

Frau lehnt Behandlung ab

Die Frau wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei durch die Angriffe leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort lehnte sie ab. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

Der Tatverdächtige wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben, er soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Er hat einen sehr massigen und muskulösen Oberkörper, seine kurzen, schwarzen Haare sind seitlich und im Nacken ausrasiert und hochgegelt. Der Mann trug einen Vollbart und war mit einer schwarzen langen Hose sowie einem weißen, ärmellosen Unterhemd bekleidet.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621 1258-0 zu melden.