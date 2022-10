Ein 36-Jähriger hat laut Polizei am Donnerstag um 15 Uhr einen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Mundenheimer Straße (Mundenheim) angegriffen. Auslöser war die Reihenfolge, in welcher das Opfer die wartende Kundschaft abkassierte. Der Beschuldigte fühlte sich benachteiligt. Daraufhin schrie er herum, zerbrach Gegenstände und bewarf den Kassierer aus nächster Nähe mit Kleingeld, das diesen im Gesicht traf und verletzte. Der Mann entfernte sich mit seinem Auto vom Tatort, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei geschnappt. Er und seine Begleitung verhielten sich bei der Kontrolle unkooperativ, filmten die Beamten mit ihrem Mobiltelefon und zeichneten Funksprüche auf. Nach der Sicherstellung des Handys und der Aufnahme der Personalien durften sie ihre Weiterfahrt fortsetzen. Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.