Mit fremdenfeindlichen Ausdrücken beleidigt worden ist am Donnerstag ein 26-jähriger Mann in der Relaisstraße (Rheinau). Wie die Polizei weiter mitteilte, war er gegen 3 Uhr von zwei Männern verfolgt und eingeholt worden. Unvermittelt griffen sie ihn körperlich an und versuchten ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Passanten kamen dem Opfer zu Hilfe, die beiden Männer flüchteten.

Einen der beiden konnten Polizeibeamte stellen, der 30-Jährige wehrte sich aggressiv gegen seine vorläufige Festnahme. Der zweite Täter konnte im Nachgang ermittelt und zuhause in Mannheim mit der erbeuteten Tasche angetroffen werden.

Das Opfer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen auch zum Motiv aufgenommen. Zeugenhinweise an Telefon 0621 174-4444.