Ein Besucher hat am Donnerstag gegen 10.30 Uhr im Krankenhaus Zum Guten Hirten in der Semmelweisstraße ( Oggersheim) randaliert. Als die Polizei eintraf und seine Personalien aufnehmen wollte, weigerte sich der 24-Jährige, seinen Personalausweis zu zeigen, teilt die Polizei weiter mit. Aus diesem Grund durchsuchten die Beamten ihn und entdeckten in seiner Westentasche ein Pfefferspray. Gegen den Versuch, ihn zu fixieren, wehrte der Mann sich massiv und schlug einem Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Nur mit hohem Kraftaufwand konnte der randalierende Mann schließlich fixiert werden. Er wurde zur Polizeiwache gebracht und dort in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurden insgesamt vier Polizisten verletzt. Einer von ihnen wurde im Krankenhaus behandelt war nicht mehr dienstfähig.