Ein 55-Jähriger ist seinen Verletzungen erlegen, die er bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Schönau am 26. Oktober erlitten hat. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Brand war an jenem Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Ermittlungsstand von der Polizei ausgeschlossen. Der 55-jährige Wohnungsinhaber war bei dem Feuer schwer verletzt worden und dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo er am Donnerstag starb. Weitere Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt.