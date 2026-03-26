Ein Mann hat am Mittwochmittag in einer Straßenbahn in Ludwigshafen-Oggersheim randaliert. Nach Angaben der Polizei trug der 30-Jährige zwei Taschenmesser bei sich, weshalb die Beamten gegen 11.30 Uhr in die Comeniusstraße gerufen wurden. In der Bahn trafen sie den Mann an und fixierten ihn. Die Polizei stellte die Messer sicher. Der Mann griff niemanden an, muss sich jedoch wegen des Mitführens der Messer im öffentlichen Nahverkehr verantworten.