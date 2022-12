Ein Mann hat am Dienstagmittag mehrere junge Frauen mit einem Taschenmesser bedroht und die Herausgabe der Handys gefordert. Laut Polizei brachte er zunächst eines der Mobiltelefone an sich. Die Freundinnen, die auf einer Treppe an der Max-Hachenburg-Schule in der Tattersallstraße saßen, flüchteten daraufhin. Der Mann rannte offenbar hinterher und entriss auch einer 19-Jährigen das Handy. Der Dieb flüchtete Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht weitere Zeugen: Telefon 0621/174-4444.