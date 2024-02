Ein wild gestikulierender Mann mit Machete laufe durchs Stadtgebiet. Das haben am Sonntag gegen 12.50 Uhr gleich mehrere Zeugen der Polizei gemeldet. Bedroht habe der Mann zu diesem Zeitpunkt niemanden. Die Polizei traf den 28-Jährigen in der Pfalzgartenstraße (Ruchheim) an. Da unklar war, ob es sich um eine echte Waffe handelte, fixierten die Polizisten den Mann. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um eine Spielzeugmachete gehandelt hatte.