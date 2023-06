Eine 51-Jährige ist am Samstagnachmittag in Mannheim-Sandhofen von einem mit Pistole bewaffneten Unbekannten überfallen worden. Der Mann hat laut Polizei einen hohen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Der Täter wird so beschrieben: etwa 30 Jahre alt, schlank, ungefähr 1,68 Meter groß, dunkle Sonnenbrille, schwarze Basecap, dunkle Socken, dunkelgraues T-Shirt, khakifarbene Hose. Hinweise an die Polizei: 0621 174-4444.