Am frühen Montagnachmittag kam es in der Neuhofer Straße im Stadtteil Mannheim-Rheinau zu einem blutigen Streit im häuslichen Bereich. Wie die Polizei mitteilte, kam dabei auch ein Messer zum Einsatz. Eine Mann soll schwere Verletzungen erlitten und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Kurz nach der Tat konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.