[Aktualisiert 15.50 Uhr] Vermutlich mit einem Messer hat ein 21-Jähriger am Montag einen 23-Jährigen schwer am Kopf verletzt. Der 23-Jährige wurde gegen 14 Uhr an einer Haltestelle in der Frankenthaler Straße in West von einer Passantin gefunden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehe keine Lebensgefahr, so die Polizei. Das Motiv ist bisher unklar. Ob der Fundort des Verletzten auch der Tatort war, wird noch ermittelt. Aufgrund der Art der Verletzungen gehen die Behörden von einem Messer als Tatwaffe aus. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sich Opfer und Tatverdächtiger, die beide in Speyer wohnen, gekannt haben. Der Tat soll ein länger andauernder Streit vorangegangen sein. Das Opfer, das aus Marokko stammt, sprach gegenüber den Ermittlern von einem Angriff und nannte den Namen des Tatverdächtigen, der daraufhin an seinem Wohnort in Speyer festgenommen wurde. Der 21-Jährige wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Er erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Der Algerier kam auch wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.