Ein Paketzusteller ist am Donnerstagvormittag in Mannheim-Waldhof mit einem Messer bedroht und überfallen worden. Laut Polizei war der Mann dabei, Sendungen auszuliefern, als der Unbekannte ihn ansprach und behauptete, ein Paket zu erwarten, das er entgegennehmen wolle. Der Zusteller hatte die geforderte Sendung offenbar tatsächlich im Fahrzeug. Nachdem der Mann ein Ausweisdokument vorgezeigt hatte, sollte er den Empfang quittieren. Anstatt eines Stifts, zog er laut Polizei ein Messer und forderte die Herausgabe des Pakets. In einem silbergrauen BMW mit „GG-“ Kennzeichen wartete offenbar schon ein Komplize. Die beiden flüchteten. Der Haupttäter wird so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale Körperstatur, helle Hautfarbe, blonder Bart, auffällig schwarze Hornbrille, weinroter Pullover, dunkelblaue Jeans-Hose. Er soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 1744444.