Auf einem elektrischen Einrad sitzend hat am Freitagmittag ein 43-Jähriger einen Kinderwagen vor sich her geschoben. Als Polizisten den Mann in Mannheim-Neckarau entdeckten, versteckte sich dieser hinter einem Auto, um das Monowheel in dem Kinderwagen zu verstauen. Das Fahren eines elektrischen Einrads ist laut Polizei in Deutschland nicht gestattet und gilt als Straftat. Gegen den 43-Jährigen wird nun ermittelt.