Mit 1,99 Promille Alkohol im Blut ist am Samstagabend ein Radfahrer angehalten worden, der einer Verkehrsteilnehmerin aufgefallen war. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 54-Jährige gegen 20 Uhr in der Keplerstraße (Friesenheim) in Schlangenlinien gefahren. Als die Frau ihn daraufhin ansprach, wurde sie von dem Mann beleidigt. Nach der Kontrolle durch die herbeigerufene Polizei erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Beleidigung.