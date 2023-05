Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat laut Stadtverwaltung bereits am Mittwochnachmittag einen stark alkoholisierten 37-Jährigen gemäß des sogenannten Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen in eine Klinik gebracht. Gegen 13 Uhr hatte die Polizei die Einsatzkräfte auf den Mann hingewiesen, der im Stadtgebiet ziemlich verwirrt und ohne Schuhe unterwegs war. Vor Ort traf die KVD-Streife auf den offensichtlich betrunkenen 37-Jährigen, der versuchte, Passanten anzugehen, aber aufgrund seines unsicheren Gangs daran scheiterte. Mit dem Mann war kaum ein Gespräch möglich. Nach der Feststellung seiner Identität brachte die KVD-Streife ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,07 Promille. Der 37-Jährige wurde wegen seines kritischen Zustands stationär aufgenommen.