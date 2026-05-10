Ein Unbekannter hat in der Samstagnacht einen 27-Jährigen in der Bismarckstraße überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte der Täter gegen 3 Uhr nachts den Mann, griff ihn körperlich an und durchsuchte ihn. Der unbekannte Mann erbeutete dabei Bargeld und flüchtete anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, diese können telefonisch unter der Nummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de gegeben werden.