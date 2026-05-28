Unbekannte haben einen 60-Jährigen Mannheimer mit einer Anlage-Masche um viel Geld gebracht. Nach Angaben der Polizei sprach der Mann über eine Internetplattform mit einer Person über private Themen, Vermögensaufbau und Geldanlagen. Diese gab ihm Tipps für schnelles Geldwachstum und überzeugte ihn, sich auf einer App zu registrieren und Geld auf deutsche und ausländische Konten zu überweisen. Als der 60-Jährige den Betrug bemerkte, hatte er bereits einen hohen sechsstelligen Vermögensschaden erlitten. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg verzeichnete seit geraumer Zeit ein auffallend hohes Aufkommen von Anlagebetrug und ermittelte in dem Fall. mehr Informationen zum Schutz vor Anlagebetrug gibt es im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/.