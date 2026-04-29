Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Mannheimer Stadtteil Waldhof wurde eine 78-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete, wie die Polizei berichtet. Demnach war der unbekannte Autofahrer gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi auf der Atzelhofstraße in Richtung Alte Frankfurter Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Alte Frankfurter Straße missachtete er die Vorfahrt der 78-Jährigen, die dort die Fahrbahn in Richtung Atzelhofstraße überquerte. Die Seniorin wurde vom Audi erfasst und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Autofahrer setzte mit seinem Wagen kurz zurück, umfuhr die am Boden liegende Fußgängerin und fuhr, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, einfach davon.

Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert hatte, verständigte die Polizei. Laut Bericht ist von dem Fahrzeug lediglich bekannt, dass es sich um einen Audi A4 handelt, der mit zwei Personen besetzt war. An dem Auto waren ausländische Kennzeichen montiert, vermutlich aus der Ukraine. Die sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten Auto und seinem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4111 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.