Eine Mann hat am Freitagnachmittag eine 50-jährige Passantin in Oggersheim angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Fahndung der Polizei läuft. Die Attacke ereignete sich gegen 16.10 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Hans-Warsch-Platz und der Raiffeisenstraße. Laut Polizei bedrängte der Unbekannte die Frau, dann schlug er ihr das Handy aus der Hand und trat dieses zur Seite. Anschließend schlug er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht und lief in Richtung Schillerstraße davon. Die Frau erlitt ein Hämatom am linken Auge. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,80 bis 1,85 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, Glatze. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und einen vermutlich grünen Pullover. Außerdem führte er eine schwarze Tasche und einen schwarzen Aktenordner mit sich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Kontakt: Polizeiwache Oggersheim Telefon 0621 963-2403.