[Aktualisiert 22.57 Uhr] In der Ludwigshafener Amtsstraße ist ein Mann am Mittwochabend gegen 19.22 Uhr vor einem Bistro mit einem Messer auf einen Bekannten losgegangen und hat diesen damit verletzt. Das hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz am späten Mittwochabend auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Tatverdächtige bereits geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, dessen Identität bereits bekannt ist. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer der Mann bei dem Angriff verletzt wurde, ist laut Polizei unklar, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Weil der Tatverdächtige das Opfer mit einem Messer angegriffen hat, wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Um den Vorfall aufzunehmen, hatte die Polizei den Bereich vor dem Bistro in der Amtsstraße am Mittwochabend kurzzeitig abgesperrt.