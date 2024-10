Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag gegen 19 Uhr an der Tür eines Seniors in der Wasgaustraße geklingelt. Nach Angaben der Polizei gab der Mann vor, ein Nachbar und Angestellter des Autoherstellers Opel zu sein. Er bat um Geld, um nach Kaiserslautern zu gelangen, da er dort seine Schlüssel vergessen hätte.

Der Senior ließ den Unbekannten aus Mitleid in seine Wohnung. In einem unbeobachteten Moment stahl der Mann 800 Euro aus einem Geldbeutel, der auf einem Tisch lag. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als der Täter bereits verschwunden war.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er hat kurze dunkle Haare und sprach Hochdeutsch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 9632773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.