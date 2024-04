Ein 31-Jähriger hat laut Polizei am Dienstagnachmittag in Heidelberg im Bereich eines Spielplatzes und eines Jugendreiterhofs randaliert. Auf seinem Weg zum Spielplatz stieß er mehrere Mülltonnen um. Mit einem Stock in der Hand baute er sich danach bedrohlich vor Personen auf dem Spielplatz auf und schlug mehrfach gegen einen Zaun, wodurch dieser beschädigt wurde. Als die Polizei eintraf, ging der Mann mit dem Stock auf die Beamten los, weshalb sie Pfefferspray einsetzten und dem 31-Jährigen Handschellen anlegten. Eine Polizistin wurde verletzt. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen.