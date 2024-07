Ein Mann hat am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Kropsburgstraße im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim eine Waffe aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses abgefeuert. Dies löste einen größeren Polizeieinsatz aus, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Vor dem Haus konnte die Patronenhülse einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Das Haus wurde von der Polizei umstellt, die Wohnung des 29-jährigen Verantwortlichen betreten. Der Mann wurde unverletzt in Gewahrsam genommen, so die Polizei. Der kommunale Vollzugsdienst brachte ihn schließlich in eine psychiatrische Klinik. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.