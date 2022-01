Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Dienstagmorgen in Mundenheim ereignet haben soll. Um 7.15 Uhr war nach Polizeiangaben eine 15-jährige Schülerin mit der Linie 80 unterwegs zur Schule. An der Haltestelle „Am Schwanen“ in Mundenheim stieg ein bislang unbekannter Mann in den Bus ein und starrte das Mädchen zunächst an. Dann setzt er sich neben die Schülerin und berührte sie am Knie. Beim Verlassen des Busses berührte er die 15-Jährige dann noch kurz an der Schulter. Der unbekannte Mann stieg an der Haltestelle „Marienkirche“ wieder aus dem Bus. Die Ermittlungen dauern an. Der Mann soll zirka 40 Jahre alt sein. Er trug die Haare auf dem Kopf länger und an der Seite kurz und war mit einem Blaumann bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 entgegen.