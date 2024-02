Die Polizei in Mannheim hat es mit einem seltsamen Fall zu tun. Um kurz vor 10 Uhr kam es am Freitag zu einem polizeilichen Einsatz im zweiten Obergeschoss einer Behörde der Stadt Mannheim bei K 7. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort ein 45 Jahre alter Mann mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand sich selbst nicht unerhebliche Schnittverletzungen zugefügt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach sei der Mann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Hintergrund seiner Handlungen ist bislang unklar. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass der Mann andere Personen angegriffen oder gar verletzt hätte, teilen die Beamten mit.