Ein 49-jähriger Mann soll mit einem grauen Mercedes in der Wredestraße (Stadtmitte) mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen auf seine Ex-Frau zugefahren sein. Die Frau konnte sich durch einen Sprung hinter ein Auto retten. Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Vorfall, der sich bereits am 29. Juli um 18.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 33 ereignet haben soll. Der Mann habe seine Ex-Frau außerdem bedroht und beleidigt, bevor er mit hohem Tempo in Richtung Heinigstraße davongefahren sei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0621/963-2122 entgegen. Sie rät: „Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft erleben, verständigen sie die Polizei.“