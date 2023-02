Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend eine Fußgängerin angefahren. Laut Polizei parkte der Fahrer gegen 20.50 Uhr aus einer Parklücke in der Rohrlachstraße (Hemshof) aus und stieß dabei mit seinem Auto gegen die 49-Jährige, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund auf dem Radweg zwischen der Fahrbahn und den Parkplätzen befand. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer, nach Angaben der Polizei ein Mann mit Bart, soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.