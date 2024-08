Am Montagmorgen gegen 4.20 Uhr hat ein 37-Jähriger in Mannheim zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Täter versuchten gerade, gewaltsam in die Wohnung des Mannes Wohnung einzudringen. Der Eigentümer wurde durch Geräusche an der Wohnungstür aufmerksam, öffnete die Tür – woraufhin die beiden Männer türmten.

Der 37-Jährige versuchte, einen der Einbrecher festzuhalten, wurde jedoch durch dessen Gegenwehr verletzt. Aufgrund seiner Verletzungen musste er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht fassen, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei beschreibt die Einbrecher wie folgt: Der erste Täter war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Der zweite Täter war 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug ein helles T-Shirt mit Aufdruck und einen Rucksack.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.