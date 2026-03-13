Ein Mann soll in Ludwigshafen seine Ehefrau erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft erhebt jetzt Anklage und hat Argumente gefunden, warum es nicht mehr um Totschlag geht.

Ebru Tuna sagte es wenige Tage nach dem Tod ihrer Cousine und ihre Worte klangen wie ein Appell. „Das war kein Tötungsdelikt, das war Mord“, sagte die Ludwigshafenerin bei einer Mahnwache für Dilan K. vor dem Rathaus-Center in Ludwigshafen. Die 37-Jährige war Anfang November in der eigenen Wohnung mutmaßlich von ihrem Ehemann erstochen worden. Im Nebenraum schliefen die Kinder des Paares. Der Fall hatte in der Region, besonders im Stadtteil Gartenstadt, viele Menschen betroffen gemacht.

Der Beschuldigte sitzt seit der Tatnacht in Untersuchungshaft, gegen ihn wurde zunächst wegen des Verdachtes des Totschlags ermittelt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Frankenthal die Anklage gegen den Ehemann von Dilan K. formuliert – und den Tatvorwurf verschärft. „Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben“, teilte die Behörde auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Weiter heißt es: „Aus Sicht der Anklagebehörde ist das Mordmerkmal des niedrigen Beweggrundes gegeben.“ Damit ist die Forderung von Cousine Ebru Tuna und vieler weiterer Angehöriger, die an der Mahnwache für die Mutter zweier Kinder teilgenommen hatten, im ersten Schritt erfüllt.

Hass, Eifersucht oder Habgier

Laut Strafgesetzbuch gilt das Mordmotiv des niedrigen Beweggrunds für Tötungen, die die auf „tiefster Stufe“ stehen, durch hemmungslose Eigensucht bestimmt und besonders verachtenswert sind. Sie müssen nach allgemeiner sittlicher Anschauung als moralisch absolut unterste Grenze gelten. Typische Beispiele dafür sind Rache, Hass, Eifersucht oder Habgier, wenn sie nicht nachvollziehbar sind. Nach aufwendigen Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie der Staatsanwaltschaft ist ein solches Motiv im Fall von Dilan K. ersichtlich.

In diesem Haus in Ludwigshafen-Gartenstadt geschah die Bluttat, während die Kinder im Nachbarzimmer schliefen. Foto: Michael Wilkening

Ihre Cousine hatte die Beziehung als toxisch beschrieben. Nach ihren Aussagen habe der tatverdächtige Ehemann nie gearbeitet, habe „schlechte Freunde“ gehabt. Schläge und heftige Streitereien seien Alltag gewesen. Dilan habe ihren Ehemann deshalb auch angezeigt und den Plan gehabt, sich zu trennen und scheiden zu lassen. Doch dazu kam es nicht. Mit multiplen Stichen soll der Mann seine Frau so schwer verletzt haben, dass sie verblutete und noch am Tatort starb. Die Kinder schliefen im Nebenraum und wurden von Polizeibeamten geweckt, die der Beschuldigte nach den Messerstichen gerufen hatte. Inzwischen leben die beiden Jungs bei Angehörigen.

Es gab nicht zum ersten Mal Streit

Wenige Tage nach der Tat wurde bekannt, dass Streit und Gewalt in der Beziehung bereits in der Vergangenheit polizeibekannt geworden waren. Im Jahr 2023 gab es ein Verfahren gegen den Ehemann mit dem Vorwurf der Körperverletzung, nachdem Dilan Anzeige erstattet hatte. Sie hatte damals gegenüber der Polizei angegeben, dass sie von ihrem Ehemann mit einer „Holzbox auf den Kopf geschlagen“ wurde.

Zum Schutz der Frau hatte die Polizei eine Verfügung erlassen und den Mann für zehn Tage der Wohnung verwiesen sowie ein Kontakt- und Näherungsverbot angeordnet. Allerdings habe Dilan im Zuge des Verfahrens erklärt, kein Interesse an einer weiteren Strafverfolgung zu haben.

Prozess soll schon im Mai starten

Was genau zu der Tötung mehr als zwei Jahre später führte, wird im Prozess geklärt werden müssen, denn der Beschuldigte macht weiterhin von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußert sich nicht zur Tat. Im Moment läuft noch eine gesetzlich vorgeschriebene Frist, in der sich die Verteidigung zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft äußern kann, anschließend prüft das Landgericht in Frankenthal die Eröffnung des Verfahrens. Läuft alles planmäßig, könnte der Prozess nach Angaben des Gerichts bereits im Mai starten. Weil sich der Beschuldigte seit der Tatnacht Anfang November in Untersuchungshaft befindet und in einem solchen Fall ein Prozessbeginn innerhalb eines halben Jahres starten soll, könnte es jetzt schnell weitergehen.

Auf einen zügigen Beginn der Hauptverhandlung hoffen die Angehörigen von Dilan K. und fordern eine harte Bestrafung für den Ehemann. Mehrere Familienmitglieder haben einen Antrag gestellt, um als Nebenkläger in dem Prozess auftreten zu können. Über die Zulassung der Anträge entscheidet die Strafkammer, die den Fall verhandeln wird. Das gilt aber als wahrscheinlich.

Ob das Gericht den Beschuldigten wegen Mordes verurteilt, bleibt hingegen abzuwarten. Das wird sich erst nach der Beweisaufnahme vor dem Landgericht in Frankenthal zeigen.