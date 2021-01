[Aktualisiert] Im Ludwigshafener Stadtteil Maudach sind am Dienstag drei Menschen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwochmittag mitgeteilt haben, fand der Rettungsdienst gegen 19 Uhr einen 65-Jährigen, dessen 60-jährige Ehefrau und ihren 14-jährigen Sohn leblos auf. Ein Angehöriger hatte nach weiteren Angaben den Rettungsdienst verständigt. Die hinzugerufene Polizei stellte bei den drei Toten insgesamt vier Schussverletzungen fest. In der Wohnung wurde ein Abschiedsbrief aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der 65-Jährige zunächst seine Familienmitglieder und dann sich selbst getötet haben.

Motiv: Depressionen, finanzielle Probleme?

Von diesem Tathergang geht auch Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber aus – „basierend auf dem Abschiedsbrief“. Darin sei von Depressionen, familiären Streitigkeiten und finanziellen Problemen die Rede gewesen, sagte Ströber. Ob dies alles so zutreffe, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Noch stehe auch nicht fest, ob der 65-Jährige tatsächlich der Autor des Briefs und wie authentisch dieser sei. Auch das müsse noch geprüft werden. Bisher wisse er auch nicht, ob der Brief handschriftlich verfasst und unterschrieben oder auf einem Computer getippt worden sei, sagte Ströber.

Tatwaffe eine Pistole der Marke Sig Sauer

Verübt worden seien die Taten mit einer Pistole der Marke Sig Sauer, ein deutscher Waffenhersteller, Kaliber neun Millimeter. Ob der 65-Jährige einen Waffenschein besitze, sei unklar. Der Mann sei bislang nicht straffällig gewesen. Bei dessen Frau seien zwei Schusswunden im Brustbereich, bei seinem Sohn eine Schusswunde im Oberkörper festgestellt worden. Bei dem 65-Jährigen wurde eine Schusswunde im Kopf festgestellt. Alle haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Ob es weitere frische Wunden oder Verletzungen bei den drei Personen gab, die auf eine eventuelle Auseinandersetzung im Vorfeld schließen lassen, werde eine Obduktion ergeben, so Ströber. Eine Spurenuntersuchung soll weitere Aufschlüsse über den Tathergang bringen. Noch keine Angaben könne er dazu machen, unter welchen Umständen der Familienangehörige die Leichen entdeckt habe, so Ströber.

Ortsvorsteherin tief getroffen

„Das ist sehr, sehr tragisch. Ich bin tief traurig, tief getroffen und total geschockt“, sagte Maudachs Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck der RHEINPFALZ. „Ich kenne die Familie, sie lebt schon lange in Maudach.“ Mehr wolle sie aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht sagen. Im Ludwigshafener Stadtteil Maudach leben knapp 7000 Menschen.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).