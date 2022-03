Ein 51-jähriger Mann hat sich am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt entblößt und Passanten belästigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, verständigte ein Zeuge gegen 15 Uhr die Beamten. An der Straßenbahnhaltestelle Abendakademie hatte sich ein Mann in sexueller Art und Weise vor mehreren Passanten entblößt. Außerdem lief der Exhibitionist vor die Schaufenster eines in der Nähe befindlichen Geschäfts und zeigte sich vor mehreren Kunden. Eine Polizeistreife nahm den 51-jährigen vor Ort fest. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie nach möglichen weiteren Geschädigten. Hinweise unter Telefon 0621 174 4444.